Psychonauts 2 ed il suo sviluppo dopo l’acquisizione

Microsoft, come tutti ben sappiamo, ha in questi anni acquisito numerosi studi di talento e tra questi, vi ritroviamo anche Double Fine Productions, con titoli del calibro di Psychonauts e Broken Age. Alla guida dello studio di sviluppo presiede un veterano dell’industria videoludica, Tim Schafer. Negli anni dell’acquisizione, la Double Fine Productions era già al lavoro sul loro nuovo titolo, Psychonauts 2 e pare che, tale acquisizione, abbia funzionato molto bene per lo sviluppo dell‘ultimo titolo.

Tim Schafer, in un’intervista con i colleghi di GamesIndustry, ha fatto presente che il titolo ha preso, grazie ai fondi aggiunti da Microsoft, una piega ancor migliore rispetto al periodo pre-acquisizione. Ha spiegato come i combattimenti contro i boss fossero stati eliminati e, grazie ad un portafogli maggiore, successivamente reinserite. Qui sotto, le parole di Schafer:

Con Psychonauts 2, potevamo vedere l’arrivo della fine del nostro budget e così, abbiam dovuto tagliare molti contenuti. Eliminammo le boss fight. Ora siamo in grado di reinserirle e, poi, ci siamo detti “le persone avrebbero notato la mancanza, per forza di cose, dei combattimenti”. Essere in grado di completare lo sviluppo nel modo che ci eravamo prefissati, era molto importante.

Punto a fare le cose per le giuste motivazioni. Quando hai a disposizione un limitato quantitativo di tempo e denaro, potresti ritrovarti ad andare in una parte dello sviluppo, senza esser effettivamente pronto, oppure iniziare a lavorare sul lato artistico senza avere, però, il design. Ma ora guardo avanti, in questo periodo, dove stiamo facendo tutto ciò che è giusto per il gioco.

Ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile per Xbox One, Playstation 4 e PC entro quest’anno, ma ancora non si sa nulla riguardo alcuna finestra di lancio precisa.