OnePlus Nord: Leakate nuove custodie

In attesa del 21 luglio, giorno in cui il Oneplus Nord sarà finalmente annunciato (con tanto di un’esperienza VR) possiamo deliziare i nostri occhi con le magnifiche custodie delle artiste svedesi Camilla Engstrom and Finsta.

I design delle immagini varia da paesaggi disegnati stile pastello ad una simpatica visione interna del dispositivo, con tanto ti batteria in bella vista.

Le immagini sono state leakate da Evan Blass, e non possono che farci piacere, soprattutto considerando il fatto che, ormai, il nuovo dispositivo della OnePlus è alle porte.

Sulla base delle ultime specifiche confermate, il OnePlus Nord dovrebbe sfoggiare un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz e una fotocamera per selfie da 32MP e una da 48MP, 8MP ultrawide, 5MP macro e 2MP di profondità. Il dispositivo sarà alimentato dal SoC Snapdragon 765G e dovrebbe essere accessibile ad un prezzo inferiore a 500€.

Di pù non sappiamo dirvi ma, a giudicare da come la situazione si stia evolvendo, siamo convinti che, nei giorni a venire, avremmo sempre più notizie riguardanti la nuova “creatura” della compagnia cinese e, come al solito, vi terremo sempre aggiornati su tutte le novità che ci giungeranno, sia che esse siano leak o notizie ufficiali.