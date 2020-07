Tesla: ecco il trailer del nuovo film dedicato all’inventore

IFC Films ha rilasciato il trailer di Tesla, diretto da Michael Almereyda (Marjorie Prime). Il biopic è interpretato da Ethan Hawke nei panni del famoso inventore Nikola Tesla in una storia che si articola in un tira e molla dei dettagli della vita di Tesla. La trama segue le interazioni inquiete che Tesla ha con Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e George Westinghouse (Jim Gaffigan).

Non è chiaro, guardando il trailer, a cosa andremo davvero incontro. Da un lato, si è sicuramente affascinati da questo periodo storico e Tesla è un individuo accattivante. Dall’altro lato, è possibile che l’approccio di Almereyda possa facilmente andare fuori dalle righe. Eppure sembra seguire il metodo dei film biografici “destrutturati” cioè che non adottano l’approccio standard di seguire il protagonista dalla culla alla tomba, e Tesla sembra tutt’altro che standard. Siamo senz’altro interessati e curiosi di vedere come si confronta con The Current War, film dell’anno scorso che copre lo stesso argomento ma dalla prospettiva di Edison. Il film si approderà nelle sale cinematografiche e su VOD il 21 agosto.