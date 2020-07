Samsung Galaxy Buds: Rivelato il Design

In Aprile, Samsung aveva già mostrato le nuove Galaxy Buds live, nuovi auricolari dalla forma che ricorda vagamente un fagiolo e oggi, grazie ad un leak su twitter, il nuovo design della Galaxy Buds TWS, è stato rivelato.

I Buds Live hanno una finitura lucida e presentano due microfoni esterni. L’interno di Buds Live non è mostrato nelle immagini, ma sembra proprio che gli auricolari non abbiano punte in silicone che potrebbero influenzare l’isolamento acustico.

Un’altra immagine mostra i Buds Live in tre colori con la custodia di ricarica. Il coperchio della custodia sembra avere una striscia di gomma e due indicatori led sono ben visibili.

La data di annuncio dei dispositivi è ancora soggetta a dibattiti, ma voci non confermate affermano che avverrà per la fine di questo mese, e che avranno un prezzo che si aggira intorno ai 150€. Ovviamente, non è confermato, ma potrebbe avere senso, visto il considerato che il Galaxy Note20+ sarà rivelato proprio il 5 Agosto di quest’anno, quindi, il fatto che entrambi i prodotti saranno presentanti insieme (o comunque lo stesso giorno) è un’ipotesi da tenere fortemente in considerazione

Di più non sappiamo dirvi, ma se ci saranno novità, vi garantiamo che sarete i primi a saperlo.