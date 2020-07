Halo Infinite: il reveal si focalizzerà sulla campagna

Sappiamo tutti ormai che lo showcase della line-up first party di Microsoft si terrà il 23 Luglio e sicuramente moltissimi fan si aspettano grossi titoli in arrivo. Per quanto ne sappiamo però, non tutto ciò che verrà mostrato è stato confermato ufficialmente, si hanno ora come ora ben poche certezze e, tra queste, almeno c’è Halo Infinite. Sappiamo già che verrà mostrato un gameplay del nuovo e attesissimo titolo, ma ora abbiamo anche qualche informazione in più.

Infatti, stando alla pagina di Halo Waypoint, oltre a riportare i vari cambiamenti in arrivo sulla MCC su PC, a fondo pagina troverete qualche riga sull’ultimo capitolo in sviluppo presso la 343 Industries, affermando che nello specifico verrà data un’occhiata al gameplay della campagna. Ciò potrebbe significare che non verrà mostrato un gameplay del multiplayer ma, se la possibile beta dovesse esser vera, allora è probabile invece che quest’ultimo venga mostrato alla fine o, comunque, nelle settimane a venire dopo lo show.

343 Industries non ha assolutamente fiatato per quanto concerne la campagna, anche se, dopo questo teaser, siamo abbastanza certi che i Banditi, direttamente dall’ambientazione di Halo Wars 2, si faranno vivi in quest’ultimo capitolo. Comunque, manca ormai poco al reveal di Halo Infinite e quindi non ci resta che attendere. Il titolo è atteso per Xbox One, Xbox Series X e PC.