Nintendo Treehouse: ecco quanto visto all’evento

Nintendo è ancora ermetica per quanto riguarda un Nintendo Direct in grande stile ma, nonostante ciò, ha voluto comunque mostrare qualcosa ai suoi fan con il Nintendo Treehouse. Qui sotto troverete un resoconto di tutto quanto quello visto in questa ora di streaming.

Per prima cosa, è stato mostrato con un gameplay piuttosto lungo, il nuovo Paper Mario The Origami King, dove il nostro Mario incontra Olly, il Re Origami che trasforma l’intero castello di Peach in un… origami, appunto. Il gameplay continua avanzando in un livello intero, con al nostro fianco il fratello buono del Re, mostrando meccaniche familiari al mondo di Paper Mario, tra l’esplorazione del mondo ed i peculiari combattimenti “a puzzle”. A quanto pare, il mondo in cui si giocherà sarà un tutt’uno, avendo la possibilità di muoversi avanti e indietro in esso come si preferisce.

Il gameplay continua (e termina) con una boss battle contro una scatola di colori a pastello, avente la base del combattimento uguale alle battaglie “standard” ma con regole diverse.

Il titolo è in uscita il 17 Luglio in esclusiva per Nintendo Switch.

Successivamente, Nintendo ha voluto mostrare un nuovo titolo annunciato durante l’evento per la prima volta in assoluto. Stiamo parlando di Bakugan Champions of Vestroia. Il titolo porta la serie animata esclusivamente su Switch e si focalizzerà sulle battaglie tra i Bakugan, tra singleplayer e multiplayer. Il gameplay, mostra come la fase esplorativa ricordi quella di Pokèmon, grosso modo, per poi incontrare i vari lottatori sparsi per la mappa.

Il sistema di combattimento avviene con l’aiuto del nostro personaggio mentre i Bakugan danno spettacolo con le loro mosse. Quattro mosse ciascuno che si ricaricano a velocità diverse, in base a come il nostro piccolo alter ego raccoglie le fonti di energia sparse per il terreno di battaglia. Inoltre, sarà possibile aumentare la potenza dei Bakugan con le Baku-Abilità, ovvero carte che si potranno ottenere in vari modi e con le quali si andranno a formare dei veri e propri deck, rendendo abbastanza vario il numero di build. Sarà possibile portare con sè fino a tre Bakugan contemporaneamente e, le varie creature, avranno un tipo diverso, ad esempio acqua, fuoco e così via.

A quanto pare, la trama si sviluppa su due rami: un grande ed importante torneo ed un’investigazione riguardo strani fenomeni. Ultima informazione, la data di uscita del titolo è posta al 3 Novembre 2020.

Si conclude così il Nintendo Treehouse, portando giusto qualche novità mentre si spera in un Nintendo Direct al pari degli anni precedenti. Qui sotto vi sarà possibile vedere l’intera presentazione. Ovviamente, noi di GamesVillage vi terremo al corrente su ogni cosa.