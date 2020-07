Far Cry 6: ecco il teaser trailer ufficiale

Proprio quest’oggi, sul PlayStation Store sono venuti a galla diversi indizi tramite leak piuttosto interessanti legati a Far Cry 6, titolo di cui non era stato divulgato nulla d’ufficiale sul nuovo capitolo dell’iconica saga. Ebbene, nel corso delle recenti ore, Ubisoft ha deciso di rompere il silenzio, rivelando parzialmente questo inedito capitolo.

Attraverso Twitter, la casa francese ha pubblicato un breve teaser trailer che mostrerebbe apparentemente il villain principale dell’opera . Se vi ricordavate, nei giorni precedenti erano emerse alcune indiscrezioni, secondo cui, il villain dell’opera sarebbe stato interpretato da Giancarlo Esposito? Ebbene, anche se dal precedente leak era del tutto confermato, possiamo vederlo nella nuova clip video pubblicata dalla compagnia.

Ora, l’unica cosa da aspettare ed al reveal completo di Far Cry 6, che avverrà all‘Ubisoft Forward questa domenica alle ore 21:00, in cui saranno presenti diverse produzioni come Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Hyper Scape, promettente battle royale protagonista di un Technical Test nei giorni scorsi, ottenibile tramite drop su Twitch. Insomma, speriamo che, oltre ad un trailer, la compagnia abbia in serbo anche del gameplay all’evento digitale. Voi cosa ne pensate? C’è lo vedete Giancarlo Esposito nei panni del nuovo antagonista nell’opera? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti.