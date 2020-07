La Cina annulla gli eventi Esport nel 2020

Il governo cinese ha cancellato tutti gli eventi sportivi internazionali nel paese per il resto del 2020, secondo un rapporto dell’Associated Press, come sottolineato dal giornalista di Esport Rod Breslau . Questo annuncio da parte del governo potrebbe potenzialmente causare a TJ Sports (una joint venture di Riot Games e Tencent Esports ) di apportare drastiche modifiche al campionato mondiale League of Legends , che si svolgerà a Shanghai entro la fine dell’anno.

In risposta a una domanda sullo status di Worlds 2020, il responsabile del marchio e del marketing di TJ Sports, Eric Fang ha dichiarato:

Non abbiamo una conclusione in questo momento, ma annunceremo presto la decisione secondo le ulteriori istruzioni.



Le prove per i Giochi olimpici invernali del 2022 si terranno ancora a Pechino e Zhangjiakou secondo il rapporto AP, ma ogni altro evento sportivo programmato per il 2020 è stato cancellato dall’Amministrazione generale cinese dello sport.

Come sottolineato dall’analista senior Niko Partners Daniel Ahmad , all’inizio di questa settimana Tencent ha dichiarato (secondo un rapporto di Forbes China ) che Worlds 2020 era ancora sulla buona strada per Shanghai, ma questo era prima che queste ultime notizie uscissero dalla Cina.