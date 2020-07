Dignitas assume Jeremy Dempe degli Immortals

L’ organizzazione di Esport di Harris Blitzer Sports & Entertainment , Dignitas, ha assunto Jeremy Dempe come nuovo direttore dei contenuti. Dempe supervisionerà tutte le operazioni per VOD e streaming all’interno dell’organizzazione.

In precedenza, Dempe ha lavorato con altre due organizzazioni di Esport che hanno anche schierato squadre nella League of Legends Championship Series – Immortals Gaming Club e 100 Thieves . Più recentemente, Dempe è stato produttore e direttore della fotografia per 100 Thieves.

Dempe afferma che: