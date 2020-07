NODWIN Gaming estende i servizi di Esport in Africa

La società indiana di soluzioni di Esport, NODWIN Gaming ha aperto le attività nel resto dell’Africa dopo aver aperto il suo primo ufficio internazionale a Johannesburg all’inizio di quest’anno.

La società ha annunciato un’espansione in Sudafrica a marzo.

Il primo torneo internazionale gestito da NODWIN Gaming inizialmente era in esclusiva per i giocatori sudafricani, ma andando avanti sarà aperto ai giocatori residenti in qualsiasi parte dell’Africa come parte dell’espansione dell’azienda.

Akshat Rathee, amministratore delegato e fondatore di NODWIN Gaming , ha discusso la decisione in un comunicato:

La prima espansione internazionale di NODWIN è ancora fresca, ma una cosa ha portato all’altra e ora abbiamo esteso i nostri servizi di Esport per il diverso continente africano e i suoi giocatori in meno di 6 mesi. La nostra prima operazione in Sudafrica ci ha dato un’idea della vivace comunità di giocatori nel resto dell’Africa e sento che non potrebbe esserci un momento migliore per attirare un pubblico più vasto.

Dopo aver ottenuto il successo con la Supercoppa Inkosi come parte della sua espansione iniziale, la società sta rispondendo alle richieste per espandere le sue offerte in tutta l’Africa con questo sviluppo.

Merlin Wiedeking, CEO di NODWIN International, ha aggiunto: