Il Team Heretics stringe un’alleanza con l’UNICEF Spagna

L’organizzazione spagnola Team Heretics ha stretto una partnership con l’organizzazione benefica UNICEF Spagna.

La collaborazione ha lo scopo di “massimizzare le opportunità offerte dal settore degli Esports e difendere l’impatto positivo del settore dei giochi tra i giovani”.

Attraverso questo accordo, Team Heretics e UNICEF Spagna cercano di promuovere la socializzazione e l’emancipazione dei giovani attraverso gli sport e il gioco, promuovere i diritti dei bambini, sensibilizzare e lavorare per ridurre la tossicità e il bullismo nelle reti e promuovere comportamenti di gioco positivi.

Antonio Catena, CEO del Team Heretics , ha parlato della partnership in una versione tradotta, dicendo:

Siamo molto felici di iniziare un viaggio con l’UNICEF. Abbiamo avviato una relazione con il miglior partner possibile per supportare e migliorare la salute dell’intero ecosistema di gioco ed Esport

La missione dell’UNICEF è di prendersi cura e proteggere i bambini di tutto il mondo in tempi di crisi, nonché nella loro vita quotidiana, promuovendo un’alimentazione sana, l’inclusione e la protezione dei diritti. A gennaio, l’UNICEF UK ha collaborato con Fnatic per creare contenuti che promuovono la positività nei giochi e raccolgono fondi per beneficenza.

Javier Martos, direttore esecutivo dell’UNICEF Spagna , ha aggiunto: