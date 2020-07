La Premier League di Singapore lancia l’equivalente eSPL

La Singapore Premier League (SPL) ha annunciato la stagione inaugurale dell’eSPL , il torneo di videogiochi di calcio della lega.

La Football Association of Singapore (FAS) ha collaborato con Redd + Esports, Zenway Productions e The Gym per organizzare il torneo.

Tutte e otto le squadre con sede a Singapore della Premier League di Singapore si sfideranno nell’eSPL. Due rappresentanti di ogni club “espanderanno le loro abilità” in eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Il campionato spera di sfruttare la modalità di modifica integrata del gioco per apparire più esteticamente unico. Tutte e otto le squadre saranno vestite con le loro maglie della squadra reale, con giocatori e arbitri accuratamente rappresentati.

Jonathan Wong, direttore commerciale e marketing della Football Association di Singapore , ha parlato dell’impresa in un comunicato:

Con Covid-19 che ha ridotto i nostri piani per la stagione del 25 ° anniversario, l’introduzione dell’eSPL è tempestiva e consentirà gli appassionati di calcio potranno cimentarsi in azioni sportive con i giocatori del nostro SPL in attesa della ripresa del campionato. È stato fatto un grande sforzo per localizzare l’aspetto delle squadre in modo che i fan di SPL possano avere un forte senso di associazione con le loro squadre preferite quando guardano le partite.

I giochi della fase a gironi per eSPL iniziano l’11 luglio, con la fase a eliminazione diretta che si svolgerà dal 18 al 19 luglio. Le partite della fase a gironi, le semifinali, le grandi finali, il torneo femminile e il rancore delle celebrità saranno trasmessi su Singtel TV, StarHub TV, meWATCH e la pagina Facebook di SPL.

Yip Ren Kai, cofondatore e amministratore delegato di Redd + E , ha aggiunto: