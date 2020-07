Jacob Harrison si unisce a LDN UTD come Chief Gaming Officer

Nei prossimi mesi, LDN UTD sta cercando di espandersi in nuovi titoli di gioco e nuovi livelli di gioco competitivo, e si prevede che Harrison svolgerà un ruolo chiave in questa strategia.

Oliver Weingarten, fondatore e CEO di LDN UTD , ha aggiunto:

In qualità di organizzazione di base per gli Esport, miriamo a offrire opportunità e accessibilità ai giocatori di ogni provenienza e dare loro la possibilità di promuovere una carriera negli Esports, allineando con i benefici della società. Con questo in mente, Jacob è l’assunzione che ha senso . Con la sua combinazione di unità, comprensione ed esperienza nativa dello spazio Esports, LDN UTD continuerà ad accelerare in quello che è già un momento davvero emozionante per noi, mentre cerchiamo di espanderci in più titoli e aumentare gli investimenti.

Le recenti iniziative di LDN UTD includono #GrimeAgainstKnives, un evento di Esport che ha formato un team di Apex Legends e ha sensibilizzato sul crimine sui coltelli nel sud di Londra con il grime artist P-Money. Inoltre, alla fine del 2019 si sono svolte prove FIFA in collaborazione con l’ente benefico per l’occupazione Street League e le prove del 2020 incentrate sul flusso di beneficenza YANA che ha sostenuto l’organizzazione di prevenzione del suicidio, The Campaign Against Living Miserably (CALM).