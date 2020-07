Godfall: mostrata la copertina per PlayStation 5

Un paio di giorni fa, con Spider-Man Miles Morales, sono state svelate le cover dei giochi per PlayStation 5. Qualche ora fa un altro titolo che uscirà sulla console next-gen di Sony ha voluto mostrare la sua copertina, ovvero Godfall, attraverso il profilo Twitter ufficiale, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ecco come comparirà dunque nei negozi, in versione PS5, il titolo sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Software, che ricordiamo uscirà durante le vacanze di Natale 2020, oltre che su PlayStation 5 anche su PC (Epic Games Store). Se volete sapere di più del titolo in questione vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra anteprima.

Have a great weekend everyone! pic.twitter.com/xVn1q9Ncul

— Godfall (@PlayGodfall) July 10, 2020

Questa la descrizione del gioco vie Epic Games Store: