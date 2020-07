Crysis Remastered: non verrà rimandato su Switch

Crysis Remastered, versione rivista e migliorata del primo capitolo dello shooter Crytek, sarebbe dovuto uscire a luglio, per poi però essere rimandato. Tecnicamente, il rilascio non è stato mai annunciato ufficialmente, ma dopo alcuni leak, che avevano portato delle critiche da parte della community, l’azienda tedesca aveva deciso di prendersi un po’ di tempo in più per migliorare la qualità del gioco.

Tramite il sito Web ufficiale, e attraverso il profilo Twitter (che potete vedere qui sotto) è stato però annunciato che la versione per Nintendo Switch arriverà comunque questo mese, senza ritardi. Non è chiaro esattamente per quale motivo, ma molto probabilmente sulla console Nintendo non è necessario lo stesso lavoro aggiuntivo rispetto alle altre versioni. È stato anche confermato che il mirino giroscopico sarà disponibile sulla versione Switch e sono stati pubblicati diversi nuovi screenshot.

Crysis Remastered uscirà il 23 luglio per Nintendo Switch, con le versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC che arriveranno dunque in un secondo momento.

Crysis Fans,

You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:

We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!

Watch this space for further updates.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv

— Crysis (@Crysis) July 10, 2020