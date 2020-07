ASUS ROG Phone 3: Confermata la potenza della batteria

Il ROG Phone 3 si sta facendo aspettare e nonostante il suo annuncio sia ormai alle porte, le novità non sembrano fermarsi! Il leak sono all’ordine del giorno e difficilmente si riesce a distinguere una notizia falsa da una autentica. Ma questa volta, abbiamo delle certezze tra le mani.

Grazie ad un leak, è stata scoperta in maniera ufficiale la potenza della batteria del dispositivo che dimostra di avere una capacità nominale di 6000 mAh e la memoria interna è elencata a 512 GB.

Mentre, seppur non ufficialmente, sembrano confermati anche il nuovo chipset Snapdragon 865+, i 12 GB di RAM e Android 10 come sistema operativo di fabbrica. ROG Phone 3 avrà uno schermo FullHD + AMOLED da 6,59 pollici con uno scanner di impronte digitali integrato nel display.

Come già detto in precedenza, l’annuncio è ormai alle porte e non vediamo l’ora che sia rivelato. Per chi interessa, la data del reveal è prevista per il 22 luglio di quest’anno.