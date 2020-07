UFC 4: annunciata la data d’uscita

Con UFC 4 eravamo rimasti, ad inizio luglio, al tweet che annunciava il giorno in cui sarebbe stato mostrato. Ed oggi, 11 luglio, Electronic Arts ha deciso di rilasciare il trailer di presentazione ufficiale del titolo di arti marziali miste. Insieme al filmato, che potete vedere qui sotto, è stata annunciata anche la data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 14 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Electronic Arts non ha annunciato le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, cè una valutazione ESRB del titolo per le console next-gen, quindi è probabile un annuncio nel breve.

Questa la descrizione sotto il video su YouTube:

EA SPORTS UFC 4 sarà lanciato ufficialmente in tutto il mondo il 14 agosto, con Israel Adesanya e Jorge Masvidal come star di copertina.

In EA SPORTS UFC 4, il combattente che diventerai è determinato dallo stile di lotta, dai risultati ottenuti e dalla tua personalità. Inizia come un dilettante sconosciuto e diventa una superstar UFC nella nuova modalità Carriera, e rivivi le origini degli sport di combattimento in due ambientazioni nuove di zecca. Sfida combattenti di tutto il mondo nelle nuove Battaglie Blitz oppure nei Campionati mondiali online, per conquistare il titolo di campione assoluto. In tutti i tuoi incontri, la fluidità delle combinazioni da clinch a colpo garantisce maggiore giocabilità e autenticità nelle fasi in piedi, mentre le meccaniche a terra e i takedown completamente rinnovati offrono più controllo in queste fasi fondamentali del combattimento.

La musica del trailer è un remix del classico di The Who del 1971, “Baba O’Riley”, con un nuovo testo scritto e ed eseguito da Action Bronson.