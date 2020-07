Devolverland Expo: Il nuovo gioco gratuitodi Devolver

Sicuramente è stato uno degli eventi più divertenti ed esilaranti la conferenza di Devolver, denominata Devolver Direct, che si è recentemente conclusa con il trailer di un titolo decisamente interessante: Devolverland Expo. Quest’ultimo è un simpaticissimo “simulatore” con visuale in prima persona che ci permette di entrare nei meandri della compagnia e di visitare (e distruggere) gli stand dei giochi annunciati nell’evento.

La buona notizia è che, questo nuovo simpatico titolo, è disponibile fin da subito gratuitamente su Steam poiché il prodotto viene venduto sul medesimo store come prodotto free to play. Sicuramente Devolverland Expo ha con sé diverse sorprese al suo interno, il quale va ha vantaggio dei giocatori, anche perché non dovrete sborsare alcun soldo dal vostro portafoglio

Insomma, l’opera sembra promettere veramente bene ed è stata anche una conclusione perfetta per il Devolver Direct, grazie al quale le sorprese non sono certamente mancate. Allora cosa ne pensate? Vi attira la produzione tanto da voler testarla con mano su PC? Come al solito, noi attendiamo con ansia le vostre risposte nei commenti qui sotto, ricordandovi che abbiamo aperto da poco il nostro canale telegram ufficiale, dove chiunque può entrare e discutere dei temi più interessanti del mondo videoludico e non.