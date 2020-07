Nelle ultime ore Triband ha rilasciato un trailer che mostra le novità che sono state introdotto in What the Golf, con l’aggiornamento “Sporty Sports” su Apple Arcade. Nonostante le Olimpiadi siano state rinviate, quelli di Triband hanno comunque voluto celebrare l’estate di sport con tanti nuovi modi bizzarri di fare golf.

Oltre alle nuove discipline sono stati fatti anche dei cambiamenti nei menu e sono stati risolti diversi bug.