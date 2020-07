Serious Sam 4 mostrato al Devolver Direct con un gameplay trailer

Serious Sam 4 è stato mostrato ancora con un breve gameplay trailer al Devolver Direct. Non è stato mostrato molto, ma la data d’uscita è molto vicina.

Croteam sta portando avanti lo sviluppo del titolo da almeno 2 anni se non più e ciò che possiamo vedere qui è la tipica azione frenetica di un arena shooter vecchia scuola per il quale i fan impazziranno. Nel trailer vediamo tante ambientazioni diverse, così come tantissimi alieni diversi.

Il titolo della Devolver Digital e Croteam è atteso per Steam e Google Stadia praticamente tra un mese, ad Agosto.