Far Cry 6: trailer trapelato mostra un paese in guerra

In questi giorni stiamo assistendo ad un’uscita di informazioni “trapelate” come forse mai prima d’ora nel mondo dei videogiochi. Proprio Ubisoft, nelle ultime ore, ha erroneamente mostrato varie cose che, con ogni probabilità, si vedranno all’ Ubisoft Forward, come nel caso di Far Cry 6 ed Assassin’s Creed Valhalla.

Per quanto riguarda il sesto capitolo della serie action FPS targata Ubisoft, la fonte originale è stata eliminata, così come anche quelle fatte girare su siti esterni ma, pur avendo fatto rimozioni di questi livelli, non è bastato per fermare gli occhi dei fan.

Giancarlo Esposito, famoso per il ruolo in Breaking Bad, darà il volto ad Anton, un dittatore con ai suoi piedi un paese in tumulto. Nel trailer trapelato, egli dà a suo figlio Diego una granata e subito dopo rimuove la linguetta, spiegandogli di come questa non esploda affinchè venga tenuta stretta e unita tra le mani. Da lì, Anton mostra la città in conflitto, facendo notare che le persone sono “divise” e che la loro stessa libertà li stia “soffocando”. Possono essere visti alcuni protestanti, tra questi, armati di Molotov.

Anton continua poi, parlando di come la gente lo maledirà ma che sarà suo figlio Diego, alla fine, a decidere cosa fare. Proprio come una granata, se le persone non sono tenute assieme, le cose esploderanno. Tutto questo sembra piuttosto interessante ed il giocatore, pare, farà parte della resistenza piuttosto che puntare allo spodestare Anton. Il ruolo di Diego in tutto ciò, invece, rimane ancora sconosciuto.

Molte sono state le indiscrezioni che parlavano di Far Cry 6 in uscita il 21 febbraio 2021 e, sempre stando a tali indiscrezioni, uscirà per console current-gen ricevendo in futuro l’aggiornamento gratuito da Playstation 4 a Playstation 5. Sarà quindi probabilmente disponibile al lancio in entrambe le versioni per tutte le console.