Assassin’s Creed Valhalla in arrivo il 17 novembre?

Sono giornate infucate per Ubisoft che si adatta in tempo record nel togliere tutte le informazioni trapelate per i suoi titoli. Titoli con ogni probabilità verranno mostrati oggi all’ Ubisoft Forward. L’ultima indiscrezione proviene questa volta da una fonte italiana ufficiale di Ubisoft, ovvero dall’account Instagram di Assassin’s Creeed e riguarda proprio Assassin’s Creed Valhalla.

Purtroppo il post è stato prontamente eliminato, ma qui sotto in calce potete vedere l’immagine che era stata postata per errore e, come potete vedere, rivela la data di uscita del prossimo titolo relativo agli assassini targato Ubisoft. L’immagine mostra chiaramente il 17 Novembre come data d’uscita, oltre che dare anche informazioni sulle console, ovvero Xbox One e, nella parte finale dell’immagine, possiamo leggere “in arrivo anche per Xbox Series X“. Quindi è sicura la natura cross-gen del titolo.

Questo è al momento l’ultimo di una serie di leak sul gioco, dato che circa una settimana fa, abbiamo avuto la possibilità di vedere ben trenta minuti di gameplay, in cui il protagonista, in questo caso la versione femminile Eivor, inizia la sequenza a cavallo per poi combattere contro dei lupi. Dopo ciò, il leak mostra una missione dove necessariamente si antepone una fase di attraversamento in mare tra il territorio nordico e quello britannico. Vi è dunque un assalto contro i soldati inglesi e dopo, il forte di quest ultimi. E’ inoltre possibile notare anche la personalizzazione del personaggio, la mappa e lìalbero delle abilità ormai familiare nel franchise da qualche anno a questa parte.

Comunque ne sapremo di più su Assassin’s Creed Valhalla, con ogni probabilità, durante l’evento di questa sera con l’ Ubisoft Forward e noi di GamesVillage saremo pronti a darvi tutte le notizie a riguardo.