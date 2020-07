Tetris Primetime: il gioco che combina gli Esport con Tetris

L’ app mobile Tetris sta ottenendo un riavvio massiccio e al centro c’è una nuova competizione quotidiana che trasforma il classico puzzle in uno spettacolo dal vivo. Si chiama Tetris Primetime , ed è essenzialmente un incrocio tra una competizione di Esport e un’esperienza dal vivo simile a HQ Trivia. Ogni notte, i giocatori possono giocare per avere la possibilità di vincere la propria quota di un montepremi di $ 5.000. Altrove, l’app sta ottenendo anche nuove modalità, tra cui Battle Royale.

Il produttore esecutivo Ethan Levy:

Il nostro obiettivo fin dall’inizio era quello di realizzare il gioco Tetris per sempre. Un gioco che dura anni e anni, con modalità per tutti



Tetris Primetime andrà in onda sette giorni alla settimana; ci saranno più iterazioni ogni giorno alle 19:30 ora locale, con sede in una manciata di città in tutto il mondo, tra cui Auckland, Perth, Mosca, Berlino, Londra, New York City e Los Angeles. Primetime sarà disponibile in 16 paesi al momento del lancio (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Irlanda, Spagna, Svizzera, Belgio, Svezia, Norvegia, Sudafrica, Russia, Cile, Australia e Nuova Zelanda), per un totale di $ 1 milioni stanziati per i premi nel primo anno. Ciò che lega tutto è, proprio come HQ Trivia , un componente video ospitato che trasforma il gioco in una competizione televisiva.

Primetime è ospitato dall’attore neozelandese Millen Baird e presenterà di tutto, dalle anteprime del concorso notturno agli highlight dei rulli con le migliori commedie del giorno. Quando apri l’app, apparirà la faccia di Baird che ti dice tutto su ciò che sta accadendo nel mondo di Primetime e Tetris in generale. Pensalo come ESPN, ma per Tetris .

Non è solo un gioco e una competizione, ma anche il canale TV che copre la competizione

Mentre Primetime è l’ancora per l’app mobile rinnovata, sta anche ottenendo una serie di altri aggiornamenti progettati per mantenere le persone al di fuori dello spettacolo dal vivo. C’è Tetris Royale – un riff sul Tetris 99 dell’anno scorso su Nintendo Switch – dove 100 giocatori si sfidano per essere l’ultimo in piedi. A questo si unisce Tetris Together , una modalità con giochi multiplayer privati ​​e chat vocale in tempo reale. La modalità solista esistente completa le offerte. E a differenza di Primetime , tutte queste modalità sono disponibili a livello globale.

L’aggiornamento trasforma l’ app senza pretese di Tetris in un’esperienza sorprendentemente robusta. È anche solo l’inizio. Levy afferma che il team ha piani per il futuro che includono l’ implementazione di Primetime in più paesi, l’introduzione di stagioni in stile Fortnite con avatar unici e altri cosmetici e l’aggiunta di modalità di squadra all’esperienza competitiva.

L’app è disponibile come download gratuito su Android e iOS .