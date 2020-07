Between the Battlegrounds: il documentario su PUBG Mobile Esports

PUBG Mobile Esports sta producendo un documentario in otto puntate sulla scena competitiva del gioco. “Between the Battlegrounds” seguirà diversi giocatori e squadre di PUBG Mobile mentre partecipano ai tornei durante tutto l’anno.

Il documentario è stato presentato oggi nel weekend di apertura della PUBG Mobile World League (PMWL) East. Oggi è stato anche lanciato un teaser che è iniziato con la caduta delle divisioni mondiali 2019 di PUBG Mobile Club Open (PMCO) a Kuala Lumpur, in Malesia, e che ha portato alla stagione degli sport del 2020.

Il primo episodio sarà rilasciato durante il primo super weekend del PMWL che si terrà dal 17 al 19 luglio. Gli episodi rimanenti saranno rilasciati durante tutto l’anno.

Here is a first teaser for “Between the Battlegrounds” – a eight-part documentary series about the PUBG Mobile Esports!

Keep tuned for the first episode, which will be aired during the next week’s Super Weekend. pic.twitter.com/p9UvELi1Au

— PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) July 11, 2020