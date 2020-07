Heritage Auctions, il Super Mario più costoso di sempre!

Heritage Auctions ha da poco battuto tutti i record mondiali per la vendita di un videogioco della serie Mario Bros, raggiungendo una cifra mai vista prima nell’intera storia dei videogiochi, in particolare per le cartucce del Nintendo Entertainment System.

Una cartuccia del 1985 di Super Mario Bros. edizione NES è infatti stata venduta per l’incredibile cifra di centoquattordicimila dollari ($ 114.000 Heritage Final Bid), con chiusura dell’asta lo scorso venerdì dieci luglio. La vendita stabilisce il nuovo record mondiale per il videogioco più costoso mai venduto durante una pubblica asta. Trovate l’incredibile asta in questa pagina.

Il precedente record per la cartuccia di videogiochi più preziosa mai venduta all’asta era stato stabilito da una copia sigillata risalente allo stesso periodo, in particolare al 1987, di Mega Man, iconico titolo della Capcom, sempre nel formato Nintendo Entertainment System, venduta per l’altrettanto stupefacente cifra di settantacinquemila dollari ($ 75.000 Heritage Final Bid),sempre presso lo stesso gestore statunitense di aste pubbliche, Heritage Auctions lo scorso novembre 2019.

Super Mario Bros. per NES venduto da Heritage Auctions è rimasto sigillato per ben trentacinque anni, in condizioni perfette, con libretto ed accessori, in un miracoloso fondo di magazzino, che ci riporta, come nel film Ritorno al Futuro, proprio nella metà degli anni ottanta. il gioco è stato venduto durante una combatuttissima asta pubblica che offriva videogiochi d’epoca, fumetti vintage e fumetti originali tenuta da Heritage Auctions, proprio il dieci luglio. Sono servite ben ventinove offerte differenti, date da collezionisti estremi provenienti da tutto il mondo che si sono battuti a suon di dollari sonanti. Le offerte sono state combattute all’ultimo centesimo, ed hanno finito per spingere il prezzo di vendita finale così in alto, sforando tutti i precedenti record nella storia della cultura pop e dei videogiochi in particolare. Non è dato sapere chi sia il fortunato miliardario che oggi stringe avidamente la cartuccia tra le sue mani, poichè, almeno per il momento, l’acquirente desidera rimanere anonimo.