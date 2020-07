Elite Squad: mostrato un nuovo trailer all’Ubisoft Forward

Continua ad andare aventi l’Ubisoft Forward, e ora è il turno di Tom Clancy’s Elite Squad, titolo per dispositivi mobile (iOS e Android), che sarà disponibile dal 27 agosto. Nell’evento Ubisoft viene mostrato un trailer cinematografico, che potete vedere qui sotto. I personaggi del gioco arrivano dagli universi di Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, e difatti tra i protagonisti del filmato c’è proprio Sam Fischer.

Pre-registrandosi al gioco su App Store o Google Play si ottiene come reward la Montagne’s Tier 2 Weapon.