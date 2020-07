Assassin’s Creed Valhalla: gameplay mostrato all’Ubisoft Forward

Il Gamplay-Trailer del nuovo Assassin’s Creed Valhalla è stato mostrato in anteprima all’Ubisoft Forward di quest’anno. La serie torna nuovamente indietro nel tempo, questa volta nell’era dei vichinghi.

Durante la conferenza sono stati mostrati il trailer in CGI e un video che ci ha dato la possibilità di vedere da più vicino il gameplay di questa nuova incarnazione della serie, che permetterà di personalizzare completamente il nostro personaggio, sia dal punto di vista dell’estetica che da quello del gamplay, dando la possibilità al giocatore di decidere quale arma equipaggiare e in quale mano tenerla. Oltre a questo, ci è stata promessa un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente, in cui l’intero mondo di gioco, che si rifa ai bellissimi paesaggi nordici di quell’epoca, è completamente esplorabile dal giocatore che sarà anche in grado di rivivere virtualmente quella che era la cultura del paganesimo norreno.

Tra le meccaniche mostrate troviamo i Raid, l’Esplorazione, il Combattimento e anche le meccaniche Stealth, presenti ovviamente nel gioco. Assassin’s Creed Valhalla è previsto per essere pubblicare il 17 novembre di quest’anno per PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One e Google Stadia.

Anche se a prima vista sembra essere lontano dallo stile che ha portato la serie ad essere conosciuta nel mondo, siamo in ansia di provare questa nuova incarnazione di Ubisoft, che sembra essere veramente accattivante ed innovativa, anche se molto diversa, ma, a volte, cambiare può essere la mossa giusta.