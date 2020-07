Hyper Scape: ecco il nuovo gameplay

Abbiamo seguito in diretta l’Ubisoft Forward, l’evento live iniziato alle 21 dove stanno presentando alcuni nuovi dettagli riguardo ai progetti next-gen. Abbiamo appena assistito ad una cinematica al tanto atteso gameplay di Hyper Scape, ambientato nel 2054, un nuovo FPS tecnologico.

“Hyper Scape è l’unico battle royal futuristico urbano free to play in cui gli sfidanti si affrontano in partite frenetiche e combattimenti ravvicinati per diventare dei campioni mondiali.”

Sono stati mostrati alcuni spezzoni della storia, che promette una motivazione che spinge gli sfidanti ad incontrarsi nell’arena e combattere l’uno contro l’altro. Con una mossa metateatrale sembra che i combattimenti avvengano in un gioco all’interno del gioco, punto d’incontro e di svago per i ricchi della città.

J.C. Guyoy ha poi parlato delle novità rispetto agli altri FPS, annunciando un nuovo Hack, una nuova arma e un secondo Battle Pass completamente gratuito. Come Fortnite, che ormai sembra essere diventato il modello da seguire per tutti i Battle Royal, sarà possibile acquistare oggetti per la personalizzazione con microtransazioni. L’open beta del gioco è disponibile già da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, e sembra che al momento moltissimi streamers abbiano abbandonato Call of Duty per mostrare il gameplay di Hyper Scape. Vi terremo aggiornati per tutte le prossime novità, e se volete vedere bellissimi live potete trovarci anche su Twitch.