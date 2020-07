Assassin’s Creed Valhalla: ecco il gamplay esteso

L’Ubisoft Forward si è appena concluso ma Ubisoft ha voluto mostrare l’ultima sequenza di Assassin’s Creed Valhalla con un gameplay esteso.

La sequenza in questione mostra Eivor, la protagonista, guidare un assalto ad una fortezza inglese. L’assalto rende molto e le esecuzioni danno giustizia all’ambientazione vichinga. I combattimenti riprendono dallo stampo RPG che Ubisoft ha voluto dare alla serie, che per ora non si discosta molto da Odyssey e Origins, quindi potete aspettarvelo piuttosto simile in Assassin’s Creed Valhalla.

Continuando il gameplay, si mostra una sequenza con la tipica nave vichinga andare in un fiume, quindi sarà possibile navigare anche per fiume e non solo per mare aperto.

Distaccandosi dalla navigazione per tornare sulla terra ferma, per vedere qualche attività diversa dal solito.

Vediamo Eivor pescare per rimediare un pò di cibo e sicuramente per prendere una pausa dalle razzie. Oltre a questo, sarà possibile raccogliere piante, funghi e così via.

Si va avanti con quella che sembra una missione secondaria che sviluppa sicuramente un discorso di umanità intorno al capo vichingo, che interagisce con dei bambini. Il gioco vedrà anche più nella fase esplorativa, dando la possibilità di giocare missioni basate su puzzle tra indovinelli e fondati sul level design.

Non mancheranno personaggi che vanno al di là della realtà ovviamente, sciamani e druidi saranno i protagonisti di molti combattimenti, spettacolarizzandoli con vari elementi naturali del folklore norreno.

C’è la possibilità di “passare il tempo” usando delle pietre come puzzle game in determinati punti della vastissima mappa, il quale sbloccherà se completato, un punto abilità. Sarà possibile fare delle sfide nei propri villaggi, tra combattimento e tiro con l’arco.

Insomma, Ubisoft ha sicuramente capito cosa vuole dare ai fan del titolo e durante questo evento ha fatto vedere davvero tanto del suo nuovo Assassin’s Creed Valhalla. Noi di Gamesvillage non mancheremo nel darvi aggiornamenti, ovviamente.