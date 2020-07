Sengoku Basara: evento streaming per i 15 anni

Si avvicina il quindicesimo compleanno della fortunata serie action Sengoku Basara, e per festeggiarlo al meglio il sito giapponese Dengeki Online ha deciso di ospitare un live stream previsto per lunedì 20 luglio, dalle ore 20.00 alle 21.30 (dalle 13.00 alle 14.30 ora italiana). L’evento sarà visibile su You Tube.

Il live stream sarà un po’ una retrospettiva generale su molti aspetti della serie hack and slash della Capcom, indugiando non solo sui videogiochi, ma anche su altri eventi e sull’anime, in compagnia di alcuni nomi noti per i fan della saga: dai doppiatori Kazuya Nakai e Souichirou Hoshi al cantante Takanori Nishikawa, fino ad alcuni rappresentanti di Capcom come Hiroyuki Kobayashi, Tsuyoshi Inabata e Noriyuki Yamada.

L’uscita di Sengoku Basara 4: Sumeragi Anniversary Edition, re-release del grande classico Sengoku Basara 4: Sumeragi, uscito nel 2015 per Play Station 3 e Play Station 4, è prevista da Capcom per il solo Giappone e per Play Station 4 nel luglio 2021. Al momento non sappiamo se il gioco approderà o meno anche presso i nostri lidi, ma vi aggiorneremo non appena giungeranno nuove informazioni. Il reveal trailer di questa nuova edizione era stato rilasciato dall’azienda giapponese lo scorso giugno sui propri canali social ufficiali.