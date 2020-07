World of Warcraft: la tassa per il cambio di genere non ci sarà in Shadowlands

Blizzard ha fatto della personalizzazione del proprio personaggio uno degli elementi di punta di World of Warcraft, soprattutto nell’attesissima espansione Shadowlands.

Dopo aver rivelato nuovi particolari sul sistema dei Covenant, ora la casa produttrice statunitense ha fatto intendere che nella nuova espansione del famoso MMORPG i giocatori potranno cambiare in qualsiasi momento il sesso del proprio personaggio, senza essere costretti a pagare nessuna tassa.

Finora infatti per compiere un gender swap i giocatori erano costretti ad acquistare un “appearence change” sul Blizzard shop, al prezzo di 15 dollari. Questo pacchetto permetteva o di cambiare sesso al proprio personaggio, o di modificarne completamente le caratteristiche fisiche. Per i cambiamenti parziali invece, come ad esempio il taglio dei capelli, bastava recarsi in un barber shop, in una delle principali città dell’universo di World of Warcraft. In Shadowlands invece, il cambio di sesso sarà disponibile gratuitamente proprio all’interno dei barber shop.

Questo particolare è stato rivelato dal produttore esecutivo John Hight durante un’intervista con Eurogamer:

“Un po’ di tempo fa c’era la possibilità per i giocatori di entrare – in realtà era un servizio a pagamento – e cambiare il proprio personaggio. La maggior parte di queste possibilità ora è nei barber shop. E mentre inserivamo nuovi elementi in Shadowlands abbiamo realizzato ‘Oddio, l’unico modo in cui si può cambiare sesso in World of Warcraft è attraverso un servizio a pagamento’. Abbiamo pensato che non fosse il messaggio giusto”

Hight ha aggiunto anche che questo non sarà un cambiamento semplice da inserire per lo studio, e che quindi i giocatori dovranno forse attendere un po’ prima che Shadolands sia in grado di cambiare il sesso dei personaggi gratuitamente.

Blizzard ha già annunciato la sua volontà di aprire la beta di Shadowlands a metà luglio, per lanciare l’espansione quest’autunno. Intanto però gli sviluppatori continuano a concederci succosi dettagli e anticipazioni.