Weird West: ecco il video gameplay

Tra i molti giochi mostrati durante il recente Devolver Direct, di certo Weird West di Wolfeye Studios è probabilmente quello di più alto profilo. Il titolo è stato infatti sviluppato da ex membri degli Arkane Studios, tra cui l’ex presidente e co-creatore di Dishonored, ovvero Raphaël Colantonio. In un nuovo video di gioco, Colantonio analizza alcune delle funzionalità che ci si può aspettare.

Nonostante sia stato classificato come un gioco di ruolo d’azione, Weird West canalizza in molti modi le radici immersive dello sviluppatore. Su una scala più piccola, questo significa correre nell’acqua mentre si spegne il fuoco. Su scala più ampia, commettere atrocità in pubblico potrebbe comportare l’arresto.

Alcuni aspetti interessanti che fanno sì che Wolfeye stia assicurando un’esperienza interessante sono le scelte permanenti e Il Direttore. Il primo punto sta a significare che non si può tornare indietro dopo aver preso determinate decisioni: un compagno morto rimarrà morto (a meno che non sia resuscitato come uno zombi). Poi c’è Il Direttore che mescolerà momenti scritti con interazioni dinamiche. Uccidi un commerciante mentre l’altro scappa e avranno una vendetta contro di te, che apparirà potenzialmente durante un’imboscata in seguito.

Vi ricordiamo infine che Weird West uscirà nel 2021 per PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi.