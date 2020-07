Ghost of Tsushima: gli Easter Eggs sono familiari

Realizzare un nuovo IP da zero è sempre un compito scoraggiante, soprattutto quando si tratta di lavoare sui gradini più alti dello spazio AAA, ma Sony e Sucker Punch faranno entrambe questo salto molto presto, con l’imminente Ghost of Tsushima. Ma anche se ci sono molte nuove cose di cui essere entusiasti a proposito di questo fenomenale open world, quelli che hanno seguito Sucker Punch e hanno giocato con i loro titoli per anni troveranno anche cose familiari sull’isola di Tsushima.

Possiamo quindi aspettarci che ci siano molti segreti nascosti e soprattutto Easter Eggs, da Sly Cooper di Sucker Punch al franchise di inFamous. Parlando con GameStop inuna sessione di Q&A, gli sviluppatori hanno detto che i giocatori troveranno molte di queste sorprese se “sapranno cosa cercare”.

Vi ricordiamo infine che Ghost of Tsushima sarà disponibile fra pochissimi giorni, ovvero il 17 Luglio, in esclusiva su Playstation 4: il pre order è già disponibile.