New World: Amazon sposta la pubblicazione al 2021

La tormentata lavorazione di New World, MMORPG di casa Amazon, sembra destinata a continuare, mentre la sezione Game Studios dell’azienda di Jeff Bezos annuncia lo slittamento della data d’uscita del gioco alla primavera del 2021.

Non è la prima volta che New World viene posticipato: il gioco, inizialmente previsto a maggio, era stato già spostato ad agosto, con la closed beta (aperta a chi avesse effettuto il pre-ordine) che si doveva aprire il 23 luglio.

La decisione è dovuta, stando alle parole dello studio director Rich Lawrence, alla volontà del team di sviluppo, basata sui feedback ricevuti fino ad ora, di migliorare e arricchire alcuni aspetti del MMO:

“Quando abbiamo esaminato i feedback che ci sono arrivati negli ultimi mesi dal pubblico della versione alpha, abbiamo notato che ai giocatori il gioco piace, e che vorrebbero vederne di più. In particolare vogliamo assicurarci che i giocatori più attivi abbiano abbastanza esperienze durante e a fine gioco mentre si avventurano in Aethernum. Vogliamo che i nostri giocatori si sentano completamente immersi nel gioco, e che sappiano che il nostro studio vuole la qualità è un gamplay duraturo e affidabile, il che significa [spendere] più tempo per mettere ogni cosa dove vogliamo che sia, prima di uscire con la versione definitiva.

Per questo, cambiamo la nostra data di lancio, e corrispondentemente il nostro beta test, alla primavera del 2021. Non prendiamo questa decisione a cuor leggero, e siamo ansiosi di darvi il gioco il prima possibile e della miglior qualità, con alcune aggiunte che lo renderanno anche migliore.”