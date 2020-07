Assassin’s Creed Valhalla: si potrà reclutare un gatto come razziatore

Se una cosa è certa è che Assassin’s Creed Valhalla sarà un titolo di grande rinnovamento e cambiamento per la famosa saga di casa Ubisoft. Infatti, nonostante sposi l’approccio “oper-world” dei titoli più recenti, è sicuro che in Valhalla non si troveranno più le tradizionali side-quest, che verranno quasi eliminate in favore dei world events, che i giocatori potranno scoprire a proprio piacimento. E proprio da uno di questi world event arriva una simpatica anticipazione: ci sarà una breve quest per poter reclutare un gatto tra le fila dei razziatori vichinghi.

Come ci rivela un tweet di “SixKeys” infatti, in questa quest Evior incontrerà un gatto di nome Nali. Quando questo scapperà, Evior potrà inseguirlo e quindi chiedergli di unirsi ai razziatori. Ovviamente il gatto non potrà prendere le armi per combattere al fianco dei coraggiosi guerrieri vichinghi, ma farà compagnia al resto della ciurma oltre a liberarsi dei topi.

Psst… 👀

I know a lot of you are asking "Is Valhalla really GOTY material?" Well, I'm here to tell you…

This game allows you to recruit cats. 🐱

That's it. That's the tweet.#UbiForward #AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/mnPySBt1iu — 🗝️ ꜱɪxᴋᴇʏꜱ 🗝️ (@SixK6ys) July 12, 2020

Un piccolo e interessante particolare che, si spera, possa rendere il mondo di Assassin’s Creed Valhalla ancora più vitale. L’ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, di cui è stato mostrato un nuovo gameplay esteso all’Ubisoft Forward, è in uscita il 17 novembre per Play Station 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le date di uscita per Play Station 5 e Xbox Series X non sono state ancora rivelate.