Assassin’s Creed Valhalla: nuovi dettagli sulle side quest

L’Ubisoft Forward ci ha fornito un gameplay esteso di Assassin’s Creed Valhalla, e insieme ad esso nuovi particolari sull’ultimo capitolo dell’amatissima saga action. Abbiamo potuto vedere per la prima volta le modalità di combattimento, esplorazione, stealth e tanto altro, tuttavia non si sono spese molte parole sull’assoluta mancanza delle tradizionali side quest.

Come il direttore narrativo Darby McDevitt ha spiegato a GameStop, in realtà le side-quest saranno “quasi inesistenti“, e i giocatori troveranno invece dei “world events” che potranno scoprire spontaneamente, il che si sposa perfettamente alla caratterizzazione del personaggio principale di Evior, che altri non è che un razziatore vichingo in Inghilterra. Allo stesso tempo gli archi della main quest saranno più lunghi e complessi.

Non ci si dovrà dunque più preoccupare di incontrare i personaggi non giocanti sparsi per il mondo e pronti a dispensarci le loro piccole missioni, come avveniva in Assassin’s Creed Odissey. Tuttavia è possibile che la storia di alcuni dei personaggi di contorno possa essere maggiormente approfondita. Nuovi dettagli emergeranno sicuramente nei prossimi mesi.

L’uscita di Assassin’s Creed Valhalla è prevista per il 17 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, mentre non sono ancora state rivelate le date per PlayStation 5 e Xbox Series X.