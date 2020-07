Ascendance of a Bookworm: annunciata la terza stagione

L’anime Ascendance of a Bookworm avrà una terza stagione! L’annuncio, impossibile da fraintendere e che delizierà i fan, è arrivato ieri attraverso il profilo Twitter ufficiale della serie animata dello studio Ajia-do Animation Works ispirata alle light novel di Miya Kazuki, illustrate da Yo Shiina.

Le prime due stagioni dell’anime, l’ultima delle quali è andata in onda da aprile a giugno 2020, hanno avuto un incredibile e sorprendente successo, e le avventure della piccola Myne potranno dunque proseguire ancora sugli schermi.

Ascendance of a Bookworm è una serie di romanzi iniziata nel 2015 che ha come protagonista la giovane Urano Motosu, una ragazza molto amante dei libri che muore travolta dal crollo degli scaffali di una biblioteca a causa di un terremoto, solo per risvegliarsi nel corpo della piccola Myne, in un mondo in cui i libri sono un bene raro e costosissimo, limitato alle famiglie più ricche e nobili.

La serie di romanzi conto ormai 22 volumi e ha ispirato un manga (edito tra il 2015 e il 2018) e, appunto, la serie anime realizzata da Ajia-do Animation Works e diretta da Mitsuru Hongo e Yoshiki Kawasaki. La prima stagione di 14 puntate è andata in onda nel 2019. La serie conta anche due OAV andati in onda il 10 marzo 2020.

Per ora l’unica cosa che si sa sulla terza stagione dell’anime è che la sua produzione è stata confermata. Nessun altro dettaglio sui tempi di lavorazione o sull’uscita è stato rivelato. Ascendance of a Bookworm è disponibile su Crunhycroll.