Yu-Gi-Oh! Sevens: si riparte dopo lo stop per Covid-19

L’anime Yu-Gi-Oh! Sevens, ultimo arrivato nell’ormai sconfinato franchise ispirato al manga iconico di Kazuki Takahashi, ricomincerà ad andare in onda sugli schermi giapponesi a partire dal 18 luglio, dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, che non ha risparmiato l’industria dell’animazione giapponese. L’annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale della serie.

Yu-Gi-Oh! Sevens aveva esordito su TV Tokyo il 4 aprile 2020, solo per essere sospeso il 1 maggio a causa della diffusione del coronavirus e delle restrizioni che, in Giappone come nel resto del mondo, si sono rese necessarie per arginarne l’avanzata. Il 2 maggio era andata in onda la quinta puntata, mentre TV Tokyo ha trasmesso le puntate da 6 a 9 il 13 giugno.

L’emittente giapponese ha quindi proposto una puntata di riassunto dei primi sei episodi l’11 luglio, e trasmetterà di nuovo le puntate dalla 7 alla 9 il 18 luglio. La programmazione riprenderà poi con regolarità a partire dall’8 agosto. L’emittente BS-TV Tokyo invece trasmetterà gli episodi da 7 a 9 il 24 luglio, e ricomincerà con la programmazione della decima puntata il 10 agosto.

Yu-Gi-Oh! Sevens, annunciata da Konami come la serie che avrebbe cambiato la storia del franchise e che ne commemora il ventesimo anniversario, ha come come protagonista il giovane Yuga Odo, uno studente delle elementari appassionato di invenzioni e di duelli, insieme ai suoi compagni Luke e Romin, e ambientato nella futuristica città di Goha, dove i duelli si combattono con la nuova regola del Rush Duel.