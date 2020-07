LEGO Super Mario: trapela in rete un set a tema NES

A metà giugno, Nintendo e LEGO avevano svelato l’intera linea di LEGO Super Mario, con i diversi pack che saranno disponibili a partire dal primo agosto. Oggi però è trapelata in rete, attraverso il sito VJ Gamer, un nuovo set che va a riprodurre lo storico NES con tanto di console, controller, tv anni 80 con livello di Super Mario Bros al suo interno. La stessa tv ha una manovella che può far “muovere” il livello di gioco, come si può vedere nell’immagine qui sotto.

Il set in questione non è stato annunciato ufficialmente, ma fa riferimento ad un codice, il 71374, che dovrebbe appunto far parte del mondo di Super Mario a mattoncini e che conta 2646 pezzi. Aspetteremo dunque notizie ufficiali in merito.

Questo è invece l’elenco completo dei prodotti e dei prezzi consigliati al pubblico dei pezzi che saranno disponibili dal primo agosto:

Starter Pack

71360 – Avventure di Mario – Starter Pack (59,99 EUR)

Pack di Espansione

71362 – Fortezza sorvegliata – Pack di Espansione (49,99 EUR)

71363 – Marghibruco del Deserto – Pack di Espansione (19,99 EUR)

71364 – Guai alla fortezza di Whomp- Pack di Espansione (19,99 EUR)

71365 – Scivolo della Pianta Piranha – Pack di Espansione (29,99 EUR)

71366 – Sbarramento dei Banzai Bill – Pack di Espansione (29,99 EUR)

71367 – Casa di Mario e Yoshi – Pack di Espansione (29,99 EUR)

71368 – Caccia al tesoro di Toad- Pack di Espansione (69,99 EUR)

71369 – Battaglia finale al Castello di Bowser – Pack di Espansione (99,99 EUR)

71376 – La caduta dei Thwomp – Pack di Espansione (39,99 EUR – disponibile solo presso rivenditori selezionati)

71377 – Re Boo e il cortile infestato- Pack di Espansione (49,99 EUR- disponibile solo presso rivenditori selezionati)

Power-up Packs

71370 – Mario Fuoco Power-Up Pack (9,99 EUR)

71371 – Mario Elica Power-Up Pack (9,99 EUR)

71372 – Mario Gatto Power-Up Pack (9,99 EUR)

71373 – Mario Costruttore Power-Up Pack (9,99 EUR)

Pack Personaggi

71361 – Pack Personaggi (3,99 EUR)