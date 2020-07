Un Gundam di 18 metri sorgerà a Shangai nel 2021

La Sunrise ha confermato che un Freedom Gundam a grandezza naturale verrà posto nel monumentale Mitsui Shopping Park Lalaport di Jinqiao, attualmente in costruzione a Shangai, nel 2021. L’enorme statua farà parte del “Life-Size Gundam Statue Project” già inaugurato dalla casa di produzione in patria, e sarà il primo esemplare al di fuori del Giappone. Sunrise non ha fatto altro che confermare le voci che erano trapelate dopo l’evento Gundam G Meeting 2020 del Gundam China Project di sabato scorso.

Lo ZGMF-X10A Freedom Gundam è l’enorme robot guidato dal protagonista Kira Yamato durante la serie anime Mobile Suit Gundam Seed, dove si sosteneva che il Gundam fosse alto circa 18 metri.

Nell’attesa per la prima statua in terra cinese però, la Sunrise non è certo rimasta con le mani in mano: la casa di produzione pianificava infatti di rivelare un’altra statua a grandezza naturale di un RX-78-2 Gundam, dalla serie anime Mobile Suit Gundam, a Yokohama, anche se l’evento è saltato a causa della pandemia da coronavirus ed è stato rimandato alla fine dell’anno.

Una statua dell’RX-78-2 Gundam era già stata innalzata a Tokyo nel 2009, ma era stata rimpiazzata nel 2017 da una rappresentazione a grandezza naturale dell’RX-0 Unicorn Gundam, tratta dall’anime Mobile Suit Gundam Unicorn. Una statua avvenieristica che può addirittura illuminarsi e muovere alcuni pannelli per passare dall’Unicorn Mode al Destroy Mode.