To Your Eternity: annunciati i membri del cast

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’anime To Your Eternity, adattamento del manga della mangaka Yoshitoki Oima, ha reso noti i nomi degli attori che presteranno la loro voce ai protagonisti della storia.

Il protagonista Fushi verrà doppiato da Reiji Kawashima, mentre la voce della piccola March sarà di Rie Hikisaka. Aye Uchida sarà Parona, Rikako Hikawara invece interpreterà Pioran. Infine Mitsuki Saiga sarà Hayase e Kenjiro Tsuda l’Osservatore. La premiere dell’anime, che avrà 20 episodi, è prevista per ottobre 2020 su NHK Educational TV. La regia è stata affidata a Masahiko Murata, già noto per un’opera come Naruto Shippuden.

La trama di To Your Eternity, iniziato da Yoshitoki Oima nel 2016, segue le vicende di una misteriosa entità immortale inviata sulla Terra senza alcun tipo di emozione, e in grado di prendere la forma di coloro che abbiano un forte impulso vitale. Un’opera unica, che ruota intorno a concetti profondi come quelli di morte, vita, reincarnazione e amore, nel desolante eppure affascinante panorama nevoso della tundra. Il manga ha vinto il premio come Miglior Shonen al 43esimo Kodansha Manga Awards, e ha trovato posto anche nella lista delle Grandi Graphic Novels per Giovani stilata dalla American Library Association.

La Oima inoltre è già un nome noto nel panorama editoriale giapponese: la sua precedente opera, A Silent Voice, è stata un grande successo di critica e pubblico ed ha ispirato un film animato, La forma della voce – A Silent Voice, che ha debuttato in Giappone nell’ottobre 2016 incassando più di due miliardi di yen.