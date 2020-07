Classifica UK: F1 2020 debutta in testa

I dati che arrivano relativi alla classifica UK mostrano di come F1 2020 sia riuscito a prendersi il primo posto nella settimana del suo debutto. Il racing game Codemasters supera infatti Animal Crossing: New Horizons e The Last of US Part II (primo la scorsa settimana). Significativo il salto di 8 posizioni di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, trainato dall’annuncio del quarto capitolo.

Ecco qui sotto la top 10 completa:

1 F1 2020 – CODEMASTERS

2 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS – NINTENDO

3 THE LAST OF US PART II – SONY COMPUTER ENT.

4 MARIO KART 8 DELUXE – NINTENDO

5 MINECRAFT – NINTENDO

6 GRAND THEFT AUTO V – ROCKSTAR

7 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – ACTIVISION

8 LUIGI’S MANSION 3 – NINTENDO

9 MARVEL’S IRON MAN VR – SONY COMPUTER ENT.

10 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY – ACTIVISION