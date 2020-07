Microsoft Flight Simulator: annunciata la data d’uscita

Asobo Studio ha annunciato la data d’uscita di Microsoft Flight Simulator, che arriverà nei negozi il 18 agosto. Microsoft ha anche pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, e che annuncia l’apertura dei pre-ordini su PC.

Il tanto atteso sequel del simulatore di volo include oltre due milioni di città e ambienti, fornendo un mondo enorme da esplorare. Il giocatore sorvolerà montagne e foreste, vedrà animali e traffico cittadino dall’alto, e anche il tempo dinamico renderà il tutto più vivo.

Microsoft Flight Simulator avrà quasi tutti gli aeroporti del mondo, o almeno oltre 40.000. Il gioco uscirà su Xbox One e PC Windows 10. Può anche essere preinstallarlo ora con l’Xbox Game Pass per PC. Ricordiamo oltretutto che il 30 luglio è in arrivo la fase di closed beta.

Queste le caratteristiche del gioco sulla pagina ufficiale:

Esplora il mondo

Gira il mondo in modo incredibilmente dettagliato con oltre 2 milioni di città, 1,5 miliardi di edifici, montagne, strade, alberi, fiumi, animali, traffico reali e molto altro ancora.

Ottieni le tue ali

Sviluppa le tue abilità di pilota su una varietà di velivoli, dagli aerei leggeri ai jet commerciali, con un’esperienza che si adatta al tuo livello con una strumentazione e liste di controllo interattive ed evidenziate.

Metti alla prova le tue abilità

Vola di giorno o di notte con condizioni meteo in tempo reale che comprendono la velocità e la direzione del vento, la temperatura, l’umidità, la pioggia e l’illuminazione.

Dettagli sul gioco

Dagli aerei leggeri ai jet a fusoliera larga, pilota aerei altamente dettagliati e precisi nel nuovo capitolo di Microsoft Flight Simulator. Metti alla prova le tue abilità di pilota contro le sfide del volo notturno, della simulazione atmosferica e delle condizioni climatiche reali in un mondo dinamico e vivo. Crea il tuo piano di volo per andare da qualsiasi parte sul pianeta. Il mondo è a portata di mano.

HDR: funzionalità HDR disponibile con TV e giochi che la supportano.