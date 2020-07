Lucifer Season 5: sta per scatenarsi l’Inferno

Netflix ha rivelato il primo trailer di Lucifer Season 5, e ci sarà una svolta piuttosto importante che è stata svelata prima del debutto della stagione, in uscita ad agosto. Tecnicamente questo è solo il trailer per Lucifer Season 5, parte 1, poiché la prossima stagione verrà pubblicata in due metà. Netflix inizialmente aveva previsto la realizzazione solo per la quinta e ultima stagione di 10 episodi, ma durante le riprese ha deciso di dare alla serie più episodi (il totale per la stagione 5 è 16 diviso in due metà) e recentemente ha rinnovato la serie per una sesta e ultima stagione.

Quindi cosa succederà nella prima parte di Lucifer Season 5? Da questo trailer capiamo ch il diavolo interpretato da Tom Ellis che in precedenza aveva deciso di tornare all’inferno ora ha sorpreso i suoi amici tornando sulla Terra. Ma lui è … un po’ diverso. Un po’ fuori. E c’è un’ottima ragione per questo: non è Lucifer. In una svolta degna di The Young and the Restless, il cattivo di Ellis non è affatto Lucifero, è suo fratello gemello Michael (il famoso arcangelo). Lucifero torna a confrontarsi con Michael e si scatena l’inferno.

Lucifer originariamente è andato in onda per tre stagioni su FOX prima di essere cancellato, dopo di che Netflix ha comprato i diritti e progettato una quarta stagione. E mentre Netflix ha evitato di rinnovare gli show cancellati negli ultimi tempi, c’è chiaramente qualcosa che tiene ancorato il servizio di streaming a Lucifer, come dimostrato dalla decisione di espandere la Stagione 5 e prolungare la serie per un’altra stagione. Gli otto nuovissimi episodi saranno presentati in anteprima su Netflix il 21 agosto, mentre la seconda parte seguirà in un secondo momento.