Lutto nel mondo anime: è morto Susumu Yoshikawa

Un tristissimo annuncio ha sconvolto tutti i fan del mondo anime: Susumu Yoshikawa si è spento nella giornata di venerdì all’età di 84 anni, a causa di un’insufficienza respiratoria nella sua casa di Kamakura, nella prefettura di Kanagawa. A dare il triste annuncio è stata la vedova del famoso produttore di anime, Yoshiko.

Il debutto di Yoshikawa nell’industria dell’intrattenimento nipponica risale al 1968 quando lavorò come assistente per Nippon Kenkyakuden, una serie tv live-action. Aveva poi lavorato, nel 1972, alla serie in live-action Android Kikaider, che aveva riscosso un discreto successo, venendo trasmessa anche negli Stati Uniti col titolo di Kikaider android of justice.

Riconosciuto come uno dei padri fondatori del genere Super Sentai (a cui appartengono opere estremamente note, come ad esempio Power Rangers) e di quello Metal Hero, che fecero la fortuna della Toei Animation, Yoshikawa è stato produttore esecutivo di capolavori anime come Armored Fleet Dairugger XV e Video Senshi Lezarion (noto in Italia come Laserion). Si era ritirato nel 1997.

Il suo nome è legato anche al mondo dei manga dove, dopo essere stato assistente del celeberrimo Go Nagai, aveva pubblicato lavori molto apprezzati, tanto da diventare dei veri e propri cult, come Ojama Yuurei-kun e Heroine-kun.