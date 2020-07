The Old Guard è il più visto su Netflix

Come previsto, il film guidato da Charlize Theron, The Old Guard, è entrato a gamba tesa nella lista dei più visti di Netflix dopo il suo debutto sul gigante dello streaming. Il potere stellare attaccato a Theron e una vasta campagna di marketing hanno assicurato che il film battesse la concorrenza per emergere come l’offerta che attualmente afferra il maggior numero di utenti sulla piattaforma di streaming.

The Old Guard è adattato dalla graphic novel di Greg Rucka, che ha anche scritto la sceneggiatura, e ruota attorno ad una squadra guidata da Andy, interpretata da Theron, di assassini immortali che svolgono il loro lavoro in segreto. Un incontro casuale rivela la loro esistenza al mondo ordinario e spetta ad Andy e al suo equipaggio sfuggire alla cattura di una potente compagnia che desidera fare esperimenti su di loro per apprendere i segreti dell’immortalità.

I critici hanno dato recensioni generalmente favorevoli al film, potete trovare qui la nostra recensione, elogiando le scene d’azione e lo sviluppo di personaggi secondari. Il film è impostato come l’inizio di un franchising, ed è qualcosa che la regista del film Gina Prince-Bythewood spera di veder facilmente accadere, come ha rivelato durante un’intervista:

“Greg ha sempre immaginato la storia come una trilogia. Quindi c’è sicuramente più storia da raccontare se il pubblico la vuole.”

Mentre The Old Guard ha vinto il primo posto nella lista dei più visti di Netflix, ci sono altre voci nella lista che stanno suscitando molto interesse. Al secondo posto c’è la serie Unsolved Mysteries con dodici nuovi episodi. Uomini e donne che hanno subito inspiegabili orrori passati guardano indietro a quegli eventi al fianco di giornalisti, esperti e familiari, lasciando gli spettatori a trarre le proprie conclusioni sulla possibile spiegazione del mistero.

Il terzo invece è il film d’animazione The Lorax, in cui un personaggio di nome Ted, interpretato da Zac Efron, deve unirsi al mitico guardiano della foresta, Lorax, doppiato da Danny Devito, per consegnare un albero di Truffula alla ragazza dei suoi sogni.