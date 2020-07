Yakuza Kiwami 2: svelata la data su PC e Xbox One

SEGA ha recentemente svelato alcuni dettagli legati alle versioni PC e Xbox One di Yakuza Kiwami 2, titolo già disponibile su PlayStation 4. Ebbene, l’azienda nipponica ha recentemente rivelato la data d’uscita legate alla piattaforme precedentemente citate: 30 luglio 2020, grazie al quale darà la possibilità ai giocatori di entrare in possesso a tali versioni.

Ecco la descrizione del gioco pubblicata da SEGA:

È passato un anno intero da quando il leggendario Drago di Dojima, Kazuma Kiryu si è congedato dal mondo della yakuza durante gli eventi della Yakuza: Kiwami. Il destino, però, ha altre cose in mente per lui, e Kiryu si ritrova di nuovo in prima linea in una potenziale guerra a tutto campo tra le due più formidabili organizzazioni yakuza, come SEGA presenta con orgoglio Yakuza: Kiwami 2, una delle trame più amate della storia del franchise, rifatta in full HD.

Yakuza Kiwami 2 è il primo gioco Yakuza disponibile per i giocatori di Xbox One e Windows 10 che utilizzano il potente Dragon Engine di Ryu Ga Gotoku Studio, che presenta una grafica e prestazioni notevolmente migliorate, oltre a transizioni senza soluzione di continuità quando si entra e si esce dagli edifici o si combatte. Potete anche portare i combattimenti dalla strada nei negozi vicini, ma non aspettatevi alcun servizio se vi capita di distruggere il negozio. Yakuza: Kiwami 2 presenta anche una storia secondaria completa e giocabile con il personaggio preferito dai fan, Goro Majima, oltre a una serie di nuovi contenuti e minigiochi per farti giocare per innumerevoli ore.