Twitter ha appena raggiunto il Miliardo di download

Twitter è sicuramente uno dei social network più usati al mondo, nonchè uno dei pionieri della comunicazione digitale che conosciamo oggi. Il sito, lanciato oltre 14 anni fa (di preciso il 21 Marzo del 2006), è crescito di popolarità ad una velocità incredibile, ed oggi, Twitter batte finalmente il record di download, raggiungendo l’incredibile cifra di oltre 1 miliardo di download avvenuti solo nel Play Store, vale a dire 1/7 dell’intera popolazione mondiale.

Ovviamente, non è il primo social ha raggiungere un traguardo del genere, prima di Twitter, applicazioni come Facebook, Instagram e Whatsapp, (che ora hanno raggiunto la soglia dei 5 miliardi di download), ma questo non significa che l’applicazione sia meno popolare, anzi, forse l’esatto contrario.

Sarebbe da ipocriti negare l’immensa influenza culturale che la piattaforma ha avuto, e anche il suo fortissimo impatto sulla nostra vita quotidiana, perchè effettivamente, è proprio dai social come Twitter che molte azienda hanno dovuto modellarsi e sapersi adattare alle nuove tecnologie e ai nuovi trend del momento.

Questo è sicuramente un grande passo per la piattaforma e, probabilmente, è solo uno dei tanti che compierà negli anni a seguire, e noi, come sempre, saremo qui per tenervi aggiornati su quello che accade nello strano mondo di internet.