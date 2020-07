Watch Dogs Legion: come il rinvio ha aiutato lo sviluppo

Ricordate quando Watch Dogs Legion doveva esser portato a termine e messo nei negozi, a marzo? Bene, questo, come altri titoli Ubisoft, sono stati rimandati nel periodo autunnale dell’anno scorso. Tralasciando ora le altre opere, il terzo capitolo di Watch Dogs pare ne abbia giovato non poco.

Il Creative Director, Clint Hocking, parlando ad IGN ha affermato che, nonostante il ritardo del gioco fosse una cosa fuori dal discorso per l’intero team, ha in realtà permesso una serie di migliorie, ripensando interamente delle meccaniche e delle idee che erano, prima d’allora, fuori dal loro possibile range per una scadenza prossima come quella del mese di Marzo.

Eravamo davvero prossimi all’uscita quando abbiamo deciso di rimandarlo e questo ci ha permesso di guardare a cose che erano fuori portata per noi, potendole di conseguenza inserirle, così come ripulire ulteriormente il gioco. Quindi, la cosa più importante che abbiamo fatto è stata quella di andar a rifinire e riscrivere i tratti e le abilità dei personaggi nel mondo, riuscendo inoltre a riporre queste abilità in più individui. La conseguenza, è che abbiamo tantissimi personaggi cool che risaltano proprio per questi grandi tratti aggiunti.



Hocking ha spiegato che avere dei personaggi con tante e tangibili differenze tra le loro abilità è uno dei più grandi miglioramenti del titolo. Le abilità di questi personaggi sono sensate all’interno dei loro background e queste cambiano in base al lavoro che svolgono, ad esempio, creando tantissime opzioni differenti tra gameplay e strategie d’approccio in ogni tipo di missione.

Una volta aver completato tutte queste attività nel borgo, si ottiene una missione di liberazione dello stesso e la missione in questione è davvero bella ed ardua. La riuscita comporta la rivalsa dei cittadini di quel quartiere, rendendo più facile il loro reclutamento e andando a ridurre la presenza della Albion nelle strade. Ti dà davvero l’mpressione di star riprendendoti la città.

