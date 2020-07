gamescom Award 2020: aperte le candidature per eleggere i migliori giochi

È iniziata la fase di candidatura per il gamescom Award 2020: I partner ufficiali di gamescom possono presentare i loro giochi e prodotti all’ufficio premi fino al 7 agosto, ore 16.00. Il premio gamescom viene assegnato in un totale di 27 categorie. I vincitori selezionati da una giuria internazionale, di cui fa parte anche il nostro direttore Marco Accordi Rickards, saranno già annunciati giovedì 27 agosto 2020 nell’ambito del grande gamescom internazionale: Opening Night Live Opening Show. Tutti gli altri premi del gamescom award 2020 saranno consegnati domenica 30 agosto 2020 nell’ambito del gamescom: Best of Show.

A causa della pandemia del Coronavirus, la gamescom quest’anno si svolge per la prima volta esclusivamente in forma digitale. In linea con questo nuovo format gamescom, la gamescom award si presenta con una serie di novità. Ad esempio, le categorie sono state riviste: categorie come Best Booth non saranno considerate quest’anno. Il gruppo di categorie “gamescom global Awards” viene integrato con le nuove categorie “Miglior Annuncio”, “Miglior Lineup” e “Miglior Presentazione/Trailer”. Una nuova aggiunta alle categorie di genere è “Best Remaster”, e la giuria voterà il “Most Wanted Hardware/Technology” nel gruppo di categoria “Platform”. i fan del gamescom decidono ora il “Best Show” per i Consumer Awards.

Per un’iscrizione di successo, il modulo di candidatura per il premio gamescom deve essere compilato e inviato all’ufficio premi entro la data di scadenza. La base di valutazione per la giuria è costituita da video di gioco della durata di dieci minuti. Specifiche più precise per il design del video si trovano nel regolamento.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature per il gamescom award è venerdì 7 agosto 2020, ore 16.00. Le condizioni generali di partecipazione e i moduli di candidatura per il gamescom award 2020 si trovano qui: https://gamescom-en.koelnmesse.net/participation-and-planning/for-partner/apply-as-a-partner/

Ecco le categorie disponibili: